Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε δεμένα σκάφη
Συνελήφθη ο καπετάνιος στον Κάλαμο Λευκάδας
Τη στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει με ταχύτητα σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο.
Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ ο καπετάνιος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας.
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