Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε δεμένα σκάφη

Τη στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει με ταχύτητα σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ ο καπετάνιος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας.