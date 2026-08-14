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Ιστιοφόρο «καρφώθηκε» σε δεμένα σκάφη

Συνελήφθη ο καπετάνιος στον Κάλαμο Λευκάδας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/08/2026 13:35

Τη στιγμή που ιστιοφόρο προσκρούει με ταχύτητα σε ελλιμενισμένα σκάφη, κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, καταγράφει βίντεο-ντοκουμέντο.

Στο σκάφος επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ ο καπετάνιος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας.

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