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Κατανάλωναν αλκοόλ και δεν πρόσεχαν το παιδί τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/08/2026 12:38
Κατανάλωναν αλκοόλ και δεν πρόσεχαν το παιδί τους
AP Photo-Matthias Schrader

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται δύο γονείς οι οποίοι φέρονται να κατανάλωναν αλκοόλ, ενώ το παιδί τους βρισκόταν στον ίδιο χώρο χωρίς επιτήρηση.

Συγκεκριμένα οι γονείς και το παιδάκι βρίσκονταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ιωάννινα, με τους δύο γονείς να καταναλώνουν αλκοόλ. Το παιδάκι, νηπιακής ηλικίας, περιφερόταν στο μαγαζί όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από αυτό, χωρίς την  απαιτούμενη προσοχή των γονιών του.

Σε βάρος των δύο γονιών σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ,ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία  Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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