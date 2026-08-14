Πιάστηκαν επ’αυτοφόρω να ανταλάσσουν ναρκωτικά

Χειροπέδες σε δύο άνδρες που αντάλλαζαν ναρκωτικές ουσίες στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Οι δύο άνδρες 70 και 61 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’αυτοφόρω, να συναλλάσουν μεταξύ τους ναρκωτικές ουσίες στην Ξηρονομή.

Ο 70χρονος είχε κρύψει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην μοτοσικλέτα του, ενώ ποσότητα εντοπίστηκε και στο σπίτι του, μετά από έρευνα των αρχών.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Την ποσότητα την είχαν διαμοιράσει σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες τις οποίες θα διέθεταν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.

Την ποσότητα την είχαν διαμοιράσει σε τις οποίες θα διέθεταν σε 5 ζυγαριές ακριβείας

1.120 κενές μικρές νάιλον συσκευασίες για τον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών

για τον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών Το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ

Ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για τις συνεννοήσεις του.

Σε βάρον των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Εισαγγελέα.