Πιάστηκαν επ’αυτοφόρω να ανταλάσσουν ναρκωτικά
Χειροπέδες σε δύο άνδρες που αντάλλαζαν ναρκωτικές ουσίες στη Θεσσαλονίκη, πέρασαν οι αστυνομικοί.
Οι δύο άνδρες 70 και 61 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’αυτοφόρω, να συναλλάσουν μεταξύ τους ναρκωτικές ουσίες στην Ξηρονομή.
Ο 70χρονος είχε κρύψει ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην μοτοσικλέτα του, ενώ ποσότητα εντοπίστηκε και στο σπίτι του, μετά από έρευνα των αρχών.
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 1 κιλό και 680,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Την ποσότητα την είχαν διαμοιράσει σε 30 αυτοσχέδιες συσκευασίες τις οποίες θα διέθεταν σε στέκια ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.
- 5 ζυγαριές ακριβείας
- 1.120 κενές μικρές νάιλον συσκευασίες για τον διαμοιρασμό των ναρκωτικών ουσιών
- Το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ
- Ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο χρησιμοποιούσε ο 70χρονος για τις συνεννοήσεις του.
Σε βάρον των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Εισαγγελέα.
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