Απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως τις 16:00 από Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ παραμένει τουλάχιστον έως τις 16:00 σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που πλήττουν τις θαλάσσιες περιοχές.

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται κατά τόπους να ξεπεράσουν τα 100 χλμ./ώρα, προκαλώντας ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εν μέσω της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες περιμένουν το αναθεωρημένο δελτίο ανέμων της ΕΜΥ, αλλά και την απόφαση του Λιμενικού για το ενδεχόμενο άρσης του απαγορευτικού.

Θετικές είναι, πάντως, οι εκτιμήσεις για βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Τι ισχύει στα λιμάνια

Από το πρωί εφαρμόζεται γενικό απαγορευτικό για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από Ραφήνα και Λαύριο. Εξαίρεση αποτελούν τα δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Στον Πειραιά, αντίθετα, τα περισσότερα δρομολόγια πραγματοποιούνται προς το παρόν κανονικά. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί ακυρώσεις και αλλαγές.

Τα πλοία αναχωρούν με «σχέδιο ταξιδιού». Αυτό σημαίνει ότι, ανάλογα με τις συνθήκες που θα συναντήσουν στη διαδρομή, μπορεί να αλλάξουν τη σειρά των προσεγγίσεων ή να παραλείψουν κάποιο λιμάνι.

Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Δεν πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων:

Το Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Το Super Speed 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Το Champions Jet προς Κύθνο, Σίφνο, Σέριφο, Κίμωλο και Μήλο.

Μεγάλη κίνηση από την Πέμπτη

Η έξοδος για το τριήμερο είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη 13 Αυγούστου, με χιλιάδες επιβάτες να περνούν από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά έγιναν 24 αναχωρήσεις προς τα νησιά του Αιγαίου, με 23.665 επιβάτες. Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν ακόμη 55 δρομολόγια, μεταφέροντας 8.589 επιβάτες.

Στη Ραφήνα αναχώρησαν 15 πλοία με 7.267 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έφυγαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Η εικόνα στα λιμάνια θα κριθεί πλέον από την εξέλιξη των ανέμων και την απόφαση του Λιμενικού για την άρση ή την παράταση του απαγορευτικού.

Η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Alpha, Σαββίνας Αντουλινάκη, για την εξέλιξη του καιρού

Ενισχυμένα παραμένουν και σήμερα τα μελτέμια, με τους βοριάδες να φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η γιορτή της Παναγίας, αύριο, βρίσκει τη χώρα με ισχυρούς βοριάδες, γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς στα δυτικά και οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 και τοπικά 9 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 33 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 4 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο από 20 έως 29 βαθμούς.

Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση από το απόγευμα.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.