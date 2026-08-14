Άρση απαγορευτικού από Ραφήνα και Λαύριο
Μετά τις 16:00, υπάρχει άρση απαγορευτικού στα λιμάνια Ραφήνα και Λαύριο, όπου υπάρχουν τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.
Η εικόνα διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Τα δρομολόγια από Ραφήνα:
16:00: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονο.
16:15: ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ : Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος.
18:00: ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ: Ραφήνα – Άνδρος
18:45: ΆΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος
19:15: ΆΝΔΡΟΣ ΚΙΓΚ: Ραφήνα – Άνδρος
Τα δρομολόγια από Λαύριο:
16:00: SUPERSTAR: Λαύριο-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος.
16:00: TERRA JET2: Λαύριο-Τήνος-Μύκονος-Πάρο.
01:00: (15/08/26) ΑΡΤΕΜΙΣ: Λαύριο-Μήλος .
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