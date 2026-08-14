Άρση απαγορευτικού από Ραφήνα και Λαύριο

Μετά τις 16:00, υπάρχει άρση απαγορευτικού στα λιμάνια Ραφήνα και Λαύριο, όπου υπάρχουν τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων των πλοίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό.

Η εικόνα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Τα δρομολόγια από Ραφήνα:

16:00: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονο.

16:15: ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ : Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος.

18:00: ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ: Ραφήνα – Άνδρος

18:45: ΆΝΔΡΟΣ ΚΟΥΪΝ: Ραφήνα – Τήνος – Μύκονος

19:15: ΆΝΔΡΟΣ ΚΙΓΚ: Ραφήνα – Άνδρος

Τα δρομολόγια από Λαύριο:

16:00: SUPERSTAR: Λαύριο-Άνδρος-Τήνος-Μύκονος.

16:00: TERRA JET2: Λαύριο-Τήνος-Μύκονος-Πάρο.

01:00: (15/08/26) ΑΡΤΕΜΙΣ: Λαύριο-Μήλος .