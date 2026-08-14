ΔΕΔΔΗΕ: Ξερό δέντρο και θυελλώδεις άνεμοι πίσω από τη φωτιά στη Χαλκιδική

Κύκλοι του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν τη δική τους εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική, μετά τα πρώτα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχουν, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν, εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, ένα ξερό δέντρο κατέρρευσε πάνω στο επίτονο στύλου του δικτύου ηλεκτροδότησης. Η πρόσκρουση προκάλεσε την αποσταθεροποίηση του στύλου και στη συνέχεια ακολούθησαν τα γεγονότα που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για την εικόνα που προκύπτει από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία και υπογραμμίζουν ότι τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και η διερεύνηση τυχόν ευθυνών, αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας των αρμόδιων αρχών.

Όπως σημειώνουν, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται με τις ανακριτικές και ελεγκτικές αρχές, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η τελική εικόνα θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης και των σχετικών ερευνών.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μία περίοδο υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές, με ακραίες καιρικές συνθήκες και πολύ ισχυρούς ανέμους, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην έναρξη της καταστροφικής φωτιάς.