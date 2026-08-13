Σκάφος έπεσε σε ελλιμενισμένα στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας

Πρόσκρουση επιβατηγού-τουριστικού σκάφους σημειώθηκε κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου Λευκάδας.

Στο σκάφος επέβαιναν επτά άτομα. Κατά την είσοδό του στο λιμάνι, προσέκρουσε σε ελλιμενισμένα σκάφη, στα οποία δεν υπήρχαν επιβάτες.

Μετά το περιστατικό, ο πλοίαρχος προσήχθη στο Λιμεναρχείο Λευκάδας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Από την πρόσκρουση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των επτά επιβαινόντων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πρόσκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.