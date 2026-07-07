Βίντεο: Φίδι μπήκε σε επιχείρηση στο Βόλο

Άνοιξαν την επιχείρησή τους, στη Λεωφόρο Αθηνών στο Βόλο, και ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απρόσκλητο επισκέπτη.

Ένα φίδι μήκους 2 μέτρων!

Κατάφεραν να το απομακρύνουν με τη βοήθεια του Βασίλη Ηλιόπουλου, εθελοντή της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων του Νομού Μαγνησίας και πλέον βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον.

Όπως μας ανέφερε πρόκειται για Έφιο ή αλλιώς, όπως το γνωρίζουν οι περισσότεροι, Λαφιάτη. Ένα φίδι τελείως ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΙΟ :

Ένα από τα μεγαλύτερα φίδια της Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα. Ολικό μήκος, μαζί με την ουρά, έως 190 cm και εξαιρετικά σπάνια περισσότερο. Μακρόστενο σώμα με στενό κεφάλι και μακριά λεπτή ουρά. Μεγάλες φολίδες-πλάκες στο κεφάλι. Τα ανήλικα άτομα έχουν γκρίζα, μπεζ, καφετί, ή γκριζοπράσινη ράχη, με σκούρα στίγματα που σχηματίζουν εγκάρσιες μπάρες οι οποίες φθίνουν και «σβήνουν» προς την ουρά. Μεταξύ των σκούρων στιγμάτων εμφανίζονται και μικρότερα, λευκά διάσπαρτα στίγματα. Η κοιλιά τους είναι υπόλευκη ή κιτρινοπράσινη, συχνά με πορτοκαλί-ροζ στίγματα στις άκρες. Συνήθως έχουν μια σκούρη γραμμή κεντρικά και κατά μήκος του κεφαλιού, εκεί που ενώνονται οι βρεγματικές φολίδες. Το βασικό χρώμα των ενηλίκων είναι γκρίζο-ασημί, συχνά με τόνους του καφέ, του λαδί, ή ακόμα και του γαλάζιου. Η κοιλιά είναι κίτρινη και τυπικά το κεφάλι και η ουρά πορτοκαλί, που γίνεται πιο έντονο όσο το φίδι μεγαλώνει. Σε κάποιους νησιωτικούς πληθυσμούς το πορτοκαλί χρώμα μπορεί να απουσιάζει, ενώ σε κάποιους άλλους κάποια από τα ενήλικα μπορεί να διατηρούν τις κηλίδες/μπάρες των ανηλίκων. Σπάνια μπορεί να εμφανιστούν κάποια κατάμαυρα (μελανιστικά) άτομα. Οι φολίδες είναι λείες και γυαλιστερές, χωρίς τρόπιδες και διατάσσονται σε 19 σειρές στο μέσο του σώματος. Τόσο στα ανήλικα, όσο και στα ενήλικα, κάθε ραχιαία φολίδα διατρέχεται από μια φωτεινή γραμμή κεντρικά, δίνοντας την εντύπωση πολλών φωτεινών γραμμών κατά μήκος όλου του σώματος, οι οποίες γίνονται εντονότερες στην ουρά. Όπως στα περισσότερα φίδια, τα αρσενικά διακρίνονται από τα θηλυκά από την πιο μακριά και χοντρή ουρά.

ΠΗΓΗ : herpetofauna.gr