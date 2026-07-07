Έφερνε παράνομους μετανάστες

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, συνέλαβαν σήμερα, έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας, μη νόμιμους μετανάστες.

Πιο αναλυτικά, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον συλληφθέντα, να οδηγεί αυτοκίνητο, με το οποίο μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα, τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν, τόσο το αυτοκίνητο, όσο και ένα κινητό τηλέφωνο.

Την προανάκριση για το περιστατικό, διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.