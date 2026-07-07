Μαρίζα Κωχ: Καθήλωσε και χειροκροτήθηκε

Συγκίνηση και χαρά σκόρπισε η θεατρική παράσταση για τα 200 χρόνια της Εξόδου του Μεσολογγίου που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο θέατρο Οινιάδων.

Το έργο, σε έρευνα, δραματουργία και σκηνοθεσία του Μάνου Καρατζογιάννη, αντλεί έμπνευση από τα κορυφαία κείμενα του Διονυσίου Σολωμού και ενσωματώνει καταγεγραμμένες προφορικές μαρτυρίες από το χρονικό της Εξόδου, πραγματευόμενο τις πανανθρώπινες έννοιες της Θυσίας, της Γλώσσας και της Ελευθερίας. Στην εναρκτήρια παράσταση, το κοινό καθήλωσε η ζωντανή ερμηνεία της μεγάλης μας ερμηνεύτριας Μαρίζας Κωχ στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους», καθώς και η εξαιρετική, τιμητική συμμετοχή της Καθηγήτριας Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρίας Ευθυμίου.

Τις εντυπώσεις κέρδισε το εξαιρετικό σύνολο των ηθοποιών, το οποίο αποτελείται από τους Βίκυ Βολιώτη, Δημήτρη Γεωργιάδη, Μαρία Ζορμπά, Μάνο Καρατζογιάννη, Μαρίνα Μάλλιου και Γιάννη Τσορτέκη. Την καλλιτεχνική ομάδα πλαισιώνουν ο Τηλέμαχος Μούσας στη μουσική, η Μαρίζα Τσίγκα στην κίνηση, ο Γιάννης Αρβανίτης στα σκηνικά, η Ζωή Χατζηαντωνίου στα κοστούμια και ο Νίκος Σωτηρόπουλος στους φωτισμούς.

Η συγκλονιστική αυτή έναρξη επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τη δυναμική του Φεστιβάλ Οινιάδων ως έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιοχής. Η σύμπραξη κορυφαίων φορέων και η υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα της παράστασης έθεσαν τον πήχη ψηλά για το υπόλοιπο του φεστιβάλ, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά ιστορικής μνήμης και ανώτερης αισθητικής απόλαυσης που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων την παρακολούθησαν.

Η παράσταση αντλεί έμπνευση από τη «Γυναίκα της Ζάκυθος», τον «Διάλογο» και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονύσιου Σολωμού. Αφηγείται, μέσα από καταγεγραμμένες προφορικές μαρτυρίες, το χρονικό της Εξόδου. Αποδίδει ένα βαθύτερο «χρέος» -πρώτος τίτλος των «Ελεύθερων Πολιορκημένων»- συλλογικό άλλα και προσωπικό.