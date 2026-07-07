Θεσσαλονίκη: Έκλεβε ρεύμα από επιχείρηση που εργαζόταν

Μια 52χρονη συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη καθώς φέρεται να έκλεβε ρεύμα από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, μετά από έλεγχο που πραγματοποίησαν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ χτες το μεσημέρι, διαπιστώθηκε η παράνομη παρέμβαση στην ηλεκτροδότηση.

Σε βάρος της 52χρονης σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας -Τριανδρίας.