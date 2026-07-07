«Έφυγε» η «Ελπίδα»- Θρήνος στην Πυροσβεστική

Η “Ελπίδα”, η δώδεκα ετών γερμανικός ποιμενικός, που εκπαιδεύτηκε στην έρευνα και διάσωση αγνοούμενων, υπηρέτησε για εννέα χρόνια το κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας σε πολυάριθμες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης.

Στην ενεργό υπηρεσία της, ήταν μέλος της 3ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος, και όταν αποστρατεύτηκε, η φροντίδα της αναλήφθηκε από έτερο υπάλληλο της 3ης ΕΜΑΚ με κατ’ οίκον φιλοξενία, μιας και ένας σκύλος με τόση μεγάλη προσφορά σε όλους μας, δεν άξιζε τίποτα λιγότερο από το καλύτερο.

Κατά την κατ’ οίκον φιλοξενία, επέδειξε χαρακτήρα άξιο της φήμης και της προσωπικότητας της και αντιμετωπίστηκε ως ισάξιο μέλος της οικογένειας μας.

“Ελπίδα”, είμαστε σίγουροι ότι μόνο κάπου καλά και γαλήνια μπορεί να βρίσκεσαι, και πάνω απ’ όλα, σε ευχαριστούμε τόσο για τις υπηρεσίες που προσέφερες αλλά περισσότερο για τη φιλία και την ανιδιοτέλεια σου.

Ο φροντιστής

Τζομπανάκης Αντώνης

Υπαρχιπυροσβέστης 3ης ΕΜΑΚ