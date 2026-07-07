Σύλληψη δυο οδηγών υπό την επήρεια μέθης σε Ζάκυνθο- Λευκάδα

Οι αστυνομικοί, συνέλαβαν τη Δευτέρα 6/7/2026, δυο άτομα σε Ζάκυνθο και Λευκάδα, οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης.

Στη Ζάκυνθο, άνδρες της Τροχαίας, συνέλαβαν έναν 41χρονο ημεδαπό, όπου κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστώθηκε, ότι οδηγούσε το όχημά του, υπό την επήρεια μέθης.

Εν τω μεταξύ, στη Λευκάδα, αστυνομικοί, συνέλαβαν έναν 55χρονο ημεδαπό, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές, οδηγώντας την μοτοσυκλέτα του, υπό την επήρεια μέθης.

Οι δυο συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και κυρώσεις.