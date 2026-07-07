Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε διαμέρισμα

Νεκρή βρέθηκε μία 24χρονη σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης χτες το μεσημέρι.

Τη νεαρή γυναίκα εντόπισε άτομο του περιβάλλοντός της, καθώς η ίδια δεν είχε δώσει σημεία ζωής στην οικογένειά της που προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Το άτομο που την βρήκε, φέρεται να ανέβηκε στο 2ο όροφο της πολυκατοικίας και να μπήκε στο διαμέρισμα της γυναίκας από την μπαλκονόπορτα.

Στο διαμέρισμα κλήθηκε ιατροδικαστής ο οποίος εξέτασε τη σορό, με τις πρώτες ενδείξεις να μην υποδεικνύουν εγκληματική ενέργεια. Η σορός θα εξεταστεί περαιτέρω στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία όπου και μεταφέρθηκε για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από αστυνομικούς του Τμήματος Νεάπολης- Συκεών