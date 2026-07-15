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Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα εν μέσω τουριστικής περιόδου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
15/07/2026 12:10
Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα εν μέσω τουριστικής περιόδου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΗΧΩ ΝΕΑ

42 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες, νότια της Ιεράπετρας, διανυκτέρευσαν σε κιόσκι της παραλιακής πλατείας, λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου για τη φιλοξενία τους.

Στο σημείο στήθηκε μια πρόχειρη περίφραξη, τους έδωσαν υπνόσακους ενώ τη φύλαξη έχουν αναλάβει στελέχη του Λιμενικού. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

Πηγή βίντεο: Ηχώ Νέα

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