Βίντεο: Εικόνες ντροπής στην Ιεράπετρα εν μέσω τουριστικής περιόδου.

42 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες, νότια της Ιεράπετρας, διανυκτέρευσαν σε κιόσκι της παραλιακής πλατείας, λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου για τη φιλοξενία τους.

Στο σημείο στήθηκε μια πρόχειρη περίφραξη, τους έδωσαν υπνόσακους ενώ τη φύλαξη έχουν αναλάβει στελέχη του Λιμενικού. Σήμερα αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

Πηγή βίντεο: Ηχώ Νέα