Πυρκαγιά στην Πιερία – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Κολινδρού Πιερίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής το σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Απο αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμβάλλουν και εθελοντές ενώ ταυτόχρονα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.