Ανοίγει η “πόρτα” της επιδότησης για περισσότερες κλειστές κατοικίες

Διευρύνονται τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, ανοίγοντας τον δρόμο σε περισσότερους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων να λάβουν χρηματοδότηση για ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα. Πλέον αρκεί ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει τουλάχιστον 20% πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, αντί του 50% που ίσχυε έως σήμερα, διευκολύνοντας ιδιαίτερα όσους κατέχουν ακίνητα εξ αδιαιρέτου ή μέσω κληρονομιάς.

Παράλληλα, αυξάνεται από 50 σε 100 kWh το ανώτατο όριο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τη διετία 2024-2025, ώστε περισσότερες κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά κλειστές, αλλά δεν έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους, να θεωρούνται επιλέξιμες.

Οι αλλαγές εντάσσονται στην προσπάθεια αξιοποίησης του μεγάλου αποθέματος κλειστών κατοικιών, με στόχο να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να ενισχυθεί η προσφορά κατοικιών σε μια περίοδο αυξημένων ενοικίων και στεγαστικής πίεσης.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ πάνω από 250.000 πολίτες έχουν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για τις κλειστές κατοικίες, η προθεσμία έκδοσης της βεβαίωσης επιλεξιμότητας παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2026, ενώ στη συνέχεια οι δικαιούχοι θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για τις εργασίες ανακαίνισης.

Με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, η δράση αποτελεί βασικό εργαλείο της στεγαστικής πολιτικής, καθώς συνδυάζει την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος με την αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους ιδιοκτήτες και τους μελλοντικούς.