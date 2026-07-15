Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα έργα του μετρό στην Κυψέλη

Στην Ελλάδα βρίσκονται ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, οι οποίοι ερευνούν το πρόβλημα με τα έργα του Μετρό στην Κυψέλη, όπου εμφανίστηκαν τριχοειδής ρωγμές στους τοίχους κτιρίων, στα σημεία όπου περνάει ο μετροπόντικας στο εργοτάξιο της Γραμμής 4 από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει τις εργασίες εξαιτίας των προβλημάτων στα κτίρια, περίπου ένα μήνα τώρα, και δεν θα συνεχίσει, αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες και βγουν τα συμπεράσματα των Ελλήνων και ξένων εμπειρογνωμόνων, που είναι εξειδικευμένοι στα μηχανήματα ΤΒΜ.

– Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα

Με εντολή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας, ζητά την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα που έχει προκύψει για τις ζημιές σε κτίρια της περιοχής.

Ο Εισαγγελέας που θα αναλάβει την έρευνα, μετά τη μελέτη των στοιχείων, θα διαπιστώσει, αν υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά και αν προκύπτουν αξιόποινες πράξεις, προκειμένου να αποδοθούν ποινικές ευθύνες.

Το θέμα κοινοποίησε η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, όπου σε δημοσιοποιημένο κείμενό της, έκανε λόγο, σε πρόβλημα που αφορά κτίρια της περιοχής, μεταξύ της πλατείας Κυψέλης και της Ευελπίδων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, μετά από περιστατικό με την εμφάνιση τσιμεντενέματος στους δρόμους τον Απρίλιο, σε αρκετές κατοικίες εμφανίστηκαν συνεχώς διευρυνόμενες ρωγμές, παραμορφώσεις σε κουφώματα και αποκολλήσεις δομικών στοιχείων.