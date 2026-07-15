Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 28χρονου με δύο κιλά κάνναβης

Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, ένας 28χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην κατοχή του 28χρονου, αλλά και σε έρευνα στο σπίτι του, εντοπίστηκαν:

– 12 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -1.873-γραμμάρια,

– συσκευασία καπνού, με μείγμα ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης-καπνού, συνολικού βάρους 13 γραμμαρίων,

– 4 αυτοσχέδιες συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας), συνολικού βάρους 175,6 γραμμαρίων,

– 900 ευρώ,

– κινητό τηλέφωνο και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, αλλά και για κλοπή, οδηγείται στον Εισαγγελέα.