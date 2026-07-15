Η Κίνα ανεβάζει την Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη

Η κινεζική αγορά εξελίσσεται σε μία από τις πιο ελπιδοφόρες για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των Κινέζων ταξιδιωτών. Την ίδια ώρα, η Ινδία, με εκατομμύρια δυνητικούς επισκέπτες, παραμένει μια τεράστια αλλά ακόμη αναξιοποίητη ευκαιρία.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ, η οποία αναλύει τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία και την Αυστραλία.

Η πιο ενθαρρυντική εξέλιξη αφορά την Κίνα. Η Ελλάδα ανέβηκε οκτώ θέσεις μέσα σε έναν χρόνο στις προτιμήσεις των Κινέζων, φτάνοντας στην 23η θέση μεταξύ των χωρών που εξετάζουν για τις επόμενες διακοπές τους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βελτίωση που καταγράφεται μεταξύ όλων των αγορών της έρευνας και δείχνει ότι η χώρα αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.

Αντίθετα, η Ινδία εμφανίζει τη μεγαλύτερη ταξιδιωτική δυναμική, καθώς το 75% των πολιτών δηλώνει ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό μέσα στον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στην 37η θέση των επιλογών τους, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στη χαμηλή προβολή της χώρας στην ινδική αγορά.

Η μελέτη επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες από αυτές τις αγορές αναζητούν πολιτισμό, αυθεντικές εμπειρίες, γαστρονομία, παραλίες και φύση, δηλαδή ακριβώς τα στοιχεία που αποτελούν τα ισχυρά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Με στοχευμένη προβολή και καλύτερες αεροπορικές συνδέσεις, η χώρα μπορεί να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες υψηλής δαπάνης, ενισχύοντας τα τουριστικά έσοδα και επιμηκύνοντας τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.