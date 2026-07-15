Θεσσαλονίκη: “Ξάφριζαν” αυτοκίνητα σε παραλιακές περιοχές

Δύο άνδρες βρίσκονται στα χέρια των αρχών μετά από οκτώ διαρρήξεις αυτοκινήτων και λεία που ξεπερνά τα 11.000 ευρώ .

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, οι δύο συλληφθέντες άνοιγαν αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης. Στο διάστημα 26 Ιουνίου με 14 Ιουλίου διέρρηξαν συνολικά 8 αυτοκίνητα, ενώ η λεία σε χρήματα φτάνει τα 2.250 ευρώ. Μάλιστα δεν σταματούσαν στα χρήματα καθώς έκλεβαν και αντικείμενα η αξία των οποίων έφτασε τα 11.000 ευρώ.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνά τους προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία ενώ αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.