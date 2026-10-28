Βίντεο: Δύσκολες ώρες για το Νότιο Πήλιο. Σημαντικές ζημιές σε αρκετές περιοχές

Το κύμα κακοκαιρίας χτυπάει τον Νότιο Πήλιο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους ενώ υπάρχουν κατολισθήσεις και οικισμοί αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Το ρέμα στον Πλατανιά Πηλίου υπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού έχει αποκοπεί, χωρίς να υπάρχει πλέον καμία πρόσβαση.

Δύσκολη και η καταστάση στη Μηλίνα Πηλίου, όπου ορμητικά νερά με λάσπες καταλήγουν σε παραλία της περιοχής.

Τα ρέματα κατεβάζουν μεγάλες ποσότητες νερού, πέτρες και ξύλα επιβαρύνουν την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο.

Προβλήματα καταγράφονται και στο Χόρτο, όπου ο κεντρικός δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Το ποτάμι της περιοχής έχει φουσκώσει, με τη ροή του νερού να είναι ιδιαίτερα έντονη στο ύψος της γέφυρας. Η δυνατή βροχή και οι ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν να δοκιμάζουν την περιοχή.