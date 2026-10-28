(Βίντεο) Σύμη: Οι δρόμοι έγιναν χείμαρροι

Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε το νησί, με ορμητικά νερά να κατακλύζουν δρόμους και να δυσκολεύουν την κυκλοφορία.

Οι δρόμοι της Σύμης μετατράπηκαν σε χειμάρρους μέσα σε λίγη ώρα. Μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης κατέβαιναν με ορμή στο οδικό δίκτυο.

Τα λασπόνερα διασχίζουν τους δρόμους με μεγάλη ταχύτητα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς. Κάτοικοι παρακολουθούσαν την εξέλιξη των φαινομένων από ασφαλή απόσταση και υπερυψωμένα σημεία.

Η κακοκαιρία επηρεάζει ευρύτερα τα Δωδεκάνησα, όπου έχει σημάνει συναγερμός λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για ζημιές σε κατοικίες και καταστήματα στη Σύμη.