Επεισόδια στην Θεσσαλονίκη. Συγκρούσεις ΜΑΤ με μέλη του ΠΑΜΕ

Επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με αφορμή την προγραμματισμένη ομιλία του Ηλία Κασιδιάρη .

Μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο απωθήθηκαν απο τους αστυνομικούς και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ που έκαναν χρήση χημικών προσπαθώντας να αποκλείσουν το σημείο.

Alphanews

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα υπήρχεαπαγόρευση για τις συγκεντρώσεις. Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν συγκεντρωμένους πραγματοποιώντας προσαγωγές . Από την πλευρά των συγκεντρωμένων υπάρχουν καταγγελίες για χρήση βίας από την πλευρά των ΜΑΤ.