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Pizza Fan: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης – Με «βραχιολάκι» ο υπαρχηγός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/10/2026 15:52

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, μετά την απολογία του για την υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής και της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, ο συνεργάτης του, που φέρεται να είχε τον ρόλο του υπαρχηγού, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Οι δύο άνδρες ακολουθούν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

 

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