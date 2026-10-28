Πυρκαγιά σε κατάστημα με ηλεκτρονικά στην Ομόνοια

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα, περίπου στις 11:00 το πρωί, σε ισόγειο κατάστημα στην οδό Μενάνδρου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η φωτιά περιορίστηκε χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή για τυχόν τραυματισμούς.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.