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Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Νέο έκτακτο δελτίο για 4 περιοχές

Το έστρωσε στα ορεινά της Στ. Ελλάδας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/10/2026 15:42

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της κακοκαιρίας εξακολουθούν να βρίσκονται τέσσερις περιοχές της χώρας, ενώ τα πρώτα χιόνια έκαναν ήδη την εμφάνισή τους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο επίκεντρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας μας ενημερώνει για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες.

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