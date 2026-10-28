Νέο έκτακτο δελτίο για 4 περιοχές

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω της κακοκαιρίας εξακολουθούν να βρίσκονται τέσσερις περιοχές της χώρας, ενώ τα πρώτα χιόνια έκαναν ήδη την εμφάνισή τους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν στο επίκεντρο, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας μας ενημερώνει για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες.