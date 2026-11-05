Βίντεο από την εισβολή στο Μαθηματικό – Η καταγγελία της Ε.Α.Α.Κ.

Βίντεο από τη χθεσινή εισβολή στο Μαθηματικό ανάρτησε στο Facebook η ομάδα Ε.Α.Α.Κ., καταγγέλλοντας επίθεση σε βάρος του φοιτητικού κινήματος.

Η επίθεση έγινε με τσεκούρια και μολότοφ, ενώ υπήρξαν τραυματισμοί φοιτητών.

Με αφορμή το περιστατικό, η ομάδα δημοσίευσε ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για «παρακρατική επίθεση» και αναφέρεται στις αντιδράσεις φοιτητικών συλλόγων από όλη τη χώρα.

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Σύμφωνα με την ανάρτηση, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι καταδικάζουν το συμβάν. Παράλληλα, δηλώνουν ότι δεν θα επιτρέψουν, όπως υποστηρίζουν, να προχωρήσουν σχεδιασμοί που αποσκοπούν στον περιορισμό των εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η Ε.Α.Α.Κ. συνδέει την επίθεση με την προσπάθεια δημιουργίας κλίματος «ανομίας στα πανεπιστήμια». Όπως αναφέρει, τέτοιου είδους περιστατικά δίνουν επιχειρήματα σε ένα κυβερνητικό αφήγημα που, κατά την άποψή τους, στοχεύει στο οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ομάδα διαμηνύει ότι οι φοιτητές δεν πρόκειται να τρομοκρατηθούν και καλεί σε συσπείρωση απέναντι σε κρατικούς και παρακρατικούς σχεδιασμούς.

Το βίντεο και η ανακοίνωση δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για την επίθεση κουκουλοφόρων στο Μαθηματικό

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Η Διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταδικάζει τη δολοφονική εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων εξωπανεπιστημιακών στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών και τον τραυματισμό φοιτητών μας.

Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να οδηγήσουν άμεσα τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη.

Η βία δεν έχει θέση πουθενά και πολύ περισσότερο σε χώρους εκπαίδευσης όπως τα Πανεπιστήμια.

Στα θέματα ασφάλειας και προστασίας των φοιτητών και του προσωπικού παραμένουμε ανυποχώρητοι. Το τελευταίο διάστημα στο Πανεπιστήμιό μας εκκενώθηκαν δεκάδες κατειλημμένοι χώροι, οι οποίοι επέστρεψαν στους φοιτητές και στο προσωπικό του Πανεπιστημίου καλύπτοντας εκπαιδευτικές και λειτουργικές ανάγκες.

Βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους τραυματίες φοιτητές και σε συνεργασία με το Γ.Ν.Α. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ συνδράμουμε με κάθε τρόπο στην ταχεία ανάρρωση τους. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται καλή και δεν διατρέχουν κίνδυνο.