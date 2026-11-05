Ασπρόπυργος: Μοιραία πρόσκρουση για 20χρονο οδηγό μηχανής

Τραγική κατάληξη είχε η διαδρομή ενός 20χρονου μοτοσικλετιστή στον Ασπρόπυργο. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, στον παράδρομο της Λεωφόρου Αθηνών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του.

Αρχικά, η μηχανή προσέκρουσε σε συρόμενη πόρτα. Αμέσως μετά, ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση με κολώνα της ΔΕΗ.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 20χρονο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται.