Η influencer σε βίντεο που δημοσίευσε την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στο TikTok χαρακτήρισε «άνιωθους» τους ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν αρρώστιες και ανθρώπους σε ανάγκη για να ζουν μία πολυτελή ζωή, ωστόσο τόνισε πως δεν πρέπει να χαθεί η πίστη του κόσμου και να συνεχίσουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια όταν χρειάζεται.

Όπως ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη: «Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά; Έπεσα. Τις τελευταίες ημέρες με έχουν πάρει πάρα πολύ δημοσιογράφοι. Πραγματικά είναι το χειρότερό μου, το σηκώνω και λέω “γειά σας, δεν θα ήθελα να μιλήσω” κατευθείαν. Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών βέβαια, που έχω συμβάλλει κι εγώ οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού. Δεν ξέρω πώς νιώθω… Ξέρω πώς νιώθω. Από τη μία, τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά για τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν όντως για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά τα οποία ενδεχομένως σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη. Νιώθω πραγματικά οργή. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μία οικονομική απάτη. Δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές οι οποίες χάθηκαν, ενώ αν τα παιδάκια αυτά είχαν όντως λάβει όλο το χρηματικό ποσό και είχαν κάνει την αγωγή τους, το χειρουργείο που πρόκειται να καθορίσει τη ζωή τους, ενδεχομένως θα είχαν βγει νικητές. Δεν νομίζω ότι περιγράφεται με λόγια το συγκεκριμένο συναίσθημα. Πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια; Δεν το χωράει ο νους μου».