Αρνητικοί οι έλεγχοι στο αεροσκάφος της Aegean μετά τον συναγερμό για βόμβα σε πτήσεις

Αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροδρόμια της Ιταλίας μετά από προειδοποιήσεις για πιθανή βόμβα σε αεροσκάφη ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών. Ανάμεσα στις πτήσεις που τέθηκαν σε συναγερμό ήταν και η A3552 της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο.

Οι έλεγχοι των Ιταλών πυροτεχνουργών στο αεροσκάφος ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο, με αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός.

Στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνεται και αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο είχε απογειωθεί από το Πόρτο με προορισμό το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.

Οι έλεγχοι διήρκεσαν συνολικά σχεδόν τέσσερις ώρες. Πλέον, την υπόθεση χειρίζεται η εισαγγελία του Μπούστο Αρσίτσιο, στην περιοχή της Λομβαρδίας.

Συναγερμοί και σε άλλες ευρωπαϊκές πτήσεις

Το περιστατικό δεν περιορίστηκε στα αεροσκάφη που έφτασαν στο Μιλάνο.

Συναγερμός σήμανε και για πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο, συνοδευόμενο από μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Αντίστοιχη κινητοποίηση υπήρξε και για αεροσκάφος της Wizz Air, που εκτελούσε το δρομολόγιο Μιλάνο – Βαρσοβία. Το πλήρωμα πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Βιέννη.

Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, οι έλεγχοι των πυροτεχνουργών ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Οι διαδοχικοί συναγερμοί κινητοποίησαν τις ιταλικές αρχές, ενώ η εισαγγελική έρευνα αναμένεται να εξετάσει την προέλευση των απειλών.