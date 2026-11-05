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Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν με 71 γραμμάρια κάνναβης

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/11/2026 16:30
Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν με 71 γραμμάρια κάνναβης
Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 71 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε βραδινές ώρες της 4ης Νοεμβρίου, όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία. Οι δύο ανήλικοι κινoύνταν πεζοί στην περιοχή, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία τούς κάλεσαν για έλεγχο.

Η δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης Αγίου Παντελεήμονα

Μετά τον έλεγχο, οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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