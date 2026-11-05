Ηράκλειο: Ρωγμή σε κολώνα στην είσοδο σχολείων στα Καμίνια

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφανής ρωγμή σε κολώνα που βρίσκεται στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος του 11ου Γυμνασίου και του 13ου Λυκείου Ηρακλείου, στα Καμίνια Κρήτης.

Απο το σημείο περνούν καθημερινά μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια τους .

Η φθορά είναι έντονη και ορατή, γεγονός που έχει ενισχύσει τον προβληματισμό στη σχολική κοινότητα για το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Η εικόνα από το 11ο Γυμνάσιο Ηρακλείου "μιλάει" από μόνη της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-neakriti.gr

Ρωγμή στην είσοδο του 11ου Γυμνασίου και του 13ου Λυκείου Ηρακλείου

Γονείς, καθηγητές και μαθητές ζητούν να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση της ζημιάς. Επισημαίνουν ότι απαιτείται παρέμβαση πριν προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Αίτημα για άμεση αποκατάσταση της κολώνας στα Καμίνια

Η σχολική κοινότητα θέτει ως προτεραιότητα την ασφαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του 11ου Γυμνασίου και του 13ου Λυκείου Ηρακλείου. Η αποκατάσταση της ρωγμής στην κολώνα ζητείται να γίνει χωρίς καθυστέρηση, καθώς η φθορά εντοπίζεται σε κομβικό σημείο της εισόδου.

Πηγή Φωτογραφιών: neakriti.gr