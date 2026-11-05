Βίντεο από την επίθεση με τσεκούρια και μολότωφ στο Πανεπιστήμιο

Την Ομάδα 50 ατόμων, που αυτοπροσδιορίστηκαν ως “αναρχικοί “, και επιτέθηκαν στο Μαθηματικό με εξοπλισμό που περιλάμβανε ακόμα και τσεκούρι, και δεν δίστασαν να ρίξουν μολότοφ στον κεντρικό διάδρομο της Φυσικομαθηματικής Σχολής εν ώρα μαθημάτων δείχνει το βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα . Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 3 φοιτητών οι οποίοι νοσηλεύτηκαν με τραύματα από τσεκούρι και εγκαύματα. Οι συνάδελφοι αγωνιστές αναφέρεται στην ανάρτηση των ΕΑΑΚ , είναι καλά στην υγεία τους και επιβεβαιώνουν πως οι φοιτητές δεν τρομοκρατούνται από τέτοιες θρασύδειλες επιθέσεις.

Δεκάδες Φοιτητικοί Σύλλογοι επισημαίνουν ΄΄σε όλη την Ελλάδα καταγγέλλουν την παρακρατική αυτή επίθεση και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα επιτρέψουν να εξελιχθούν οι κρατικοί σχεδιασμοί που στοχεύουν στον περιορισμό των εορτασμών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τέτοιες επιθέσεις στρέφονται εναντίον του οργανωμένου φοιτητικού κινήματος και συμβάλλουν σε αυτούς τους κρατικούς σχεδιασμούς, προσφέροντας τα προσχήματα για το κατασκευασμένο κυβερνητικό αφήγημα περί “ανομίας στα πανεπιστήμια”.Το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα δεν τρομοκρατείται και θα σταθεί συσπειρωμένο απέναντι σε κρατικούς και παρακρατικούς σχεδιασμούς΄΄.