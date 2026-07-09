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Αληθινοί Έρωτες (Ε)

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Βίντεο: Αλεπού με φιλικές διαθέσεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/07/2026 12:45

Φιλικές… σχέσεις  απέκτησε ένας άνδρας με μία αλεπού όταν της πρόσφερε νερό και εκείνη τον προσέγγισε. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Χρονοπούλο που εντόπισε στο χωματόδρoμο μία διψασμένη αλεπού και της προσέφερε νέρο.

Στο συγκινητικό βίντεο φαίνεται η αλεπού να πλησιάζει τον άνδρα που της δείχνει το μπουκάλι με το νερό και να πίνει,  πριν απομακρυνθεί ήσυχα.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: FACEBOOK- Παναγιώτης Χρονόπουλος

 

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