Βίντεο: Αλεπού με φιλικές διαθέσεις

Φιλικές… σχέσεις απέκτησε ένας άνδρας με μία αλεπού όταν της πρόσφερε νερό και εκείνη τον προσέγγισε. Ο λόγος για τον Παναγιώτη Χρονοπούλο που εντόπισε στο χωματόδρoμο μία διψασμένη αλεπού και της προσέφερε νέρο.

Στο συγκινητικό βίντεο φαίνεται η αλεπού να πλησιάζει τον άνδρα που της δείχνει το μπουκάλι με το νερό και να πίνει, πριν απομακρυνθεί ήσυχα.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: FACEBOOK- Παναγιώτης Χρονόπουλος