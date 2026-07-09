Κοζάνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα

Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στην Κοζάνη, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων.

Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Η ίδια έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» με δική της ευθύνη, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεά τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».