Κοζάνη: Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα
Το τελευταίο «αντίο» στη Βάγια Νέστορα θα πουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στην Κοζάνη, όπου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς και άλλων πολιτικών προσώπων.
Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η κόρη της εκλιπούσας, Αφροδίτη Νέστορα, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας. Η ίδια έλαβε εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» με δική της ευθύνη, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην κηδεία της μητέρας της.
Μετά την εξόδιο ακολουθία, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.
Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να ενισχύσουν με δωρεά τον Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας».
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