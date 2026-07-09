Ο “Άρης” θυμήθηκε το “Σόι του”

Μια συγκινητική ανάρτηση με αφορμή τα 12 χρόνια από την πρώτη συνάντηση της τηλεοπτικής παρέας του «Σόι σου» έκανε ο Ευθύμης Ζησάκης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του τόσο προς τους συναδέλφους του, όσο και προς το κοινό, που αγκάλιασε τη σειρά όλα αυτά τα χρόνια!

Ο ηθοποιός θυμήθηκε το καλοκαίρι του 2014, όταν η ομάδα της επιτυχημένης σειράς συναντήθηκε για πρώτη φορά, σημειώνοντας πως, παρά τις αλλαγές που έφερε ο χρόνος στις ζωές όλων, οι δεσμοί που δημιουργήθηκαν παραμένουν ισχυροί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε μια συνάντηση που είχε με έναν μικρό θαυμαστή της σειράς, ο οποίος του είχε πει πως το «Σόι σου» ήταν η «δεύτερη οικογένειά» του. Όπως εξομολογείται, εκείνη η στιγμή τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η τηλεόραση μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από ψυχαγωγία, καθώς γίνεται συντροφιά και μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων.

«Ίσως αυτή να είναι τελικά η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της σειράς. Ότι ξεπέρασε τις οθόνες. Ότι οι ιστορίες, οι χαρακτήρες και οι στιγμές μας έγιναν μέρος της καθημερινότητας τόσων ανθρώπων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ευθύμης Ζησάκης ευχαρίστησε όσους αγάπησαν τη σειρά όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως το «Σόι σου» δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική παραγωγή, αλλά «οικογένεια».

Δείτε την ανάρτησή του

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