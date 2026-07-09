Ψάρευαν παράνομα… αχινούς

Με γεμάτο το πορτ μπαγκαζ αχινούς συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα τρεις άνδρες στην Εγνατία Οδό.

Σύμφωνα με τις αρχές, το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν οι άνδρες, ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 28 ετών, εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στην Εγνατία οδό.

Το όχημα προσεγγίστηκε από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης και στελέχη της Ο.Π.Κ.Ε. Ροδόπης και οδηγήθηκε για έλεγχο στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

Η ύποπτη εικόνα που σκιαγραφούσε το όχημα επιβεβεβαιώθηκε κατά τον έλεγχο καθώς βρέθηκαν 3.584 τεμάχια αχινών μέσα σε 4 σάκους. Οι άνδρες είχαν ψαρέψει τους αχινούς και επρόκειτο να τους μεταφέρουν με σκοπό το εμπόριό τους. Σημειώνεται πως οι αχινοί ζύγιζαν 181 κιλά, ποσότητα που δεν επιτρέπεται ενώ δεν είχαν ούτε τις επιτρεπόμενες άδειες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Το όχημα κατασχέθηκε και οι αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα .