Συλλήψεις διακινητών για μεταφορά παράνομων μεταναστών

Τρεις αλλοδαποί, συνελήφθησαν από αστυνομικούς, το απόγευμα της 8ης Ιουλίου 2026, σε περιοχές του Έβρου, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας (σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις), μη νόμιμους μετανάστες.

Στη μία περίπτωση, στην Εθνική Οδό Ορμενίου- Αρδανίου, αστυνομικοί, συνέλαβαν έναν διακινητή, ο οποίος με το αυτοκίνητό του, μετέφερε έξι μη νόμιμους μετανάστες.

Στην άλλη περίπτωση, σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί, συνέλαβαν δυο διακινητές, που μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους, τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες.

Οι αστυνομικοί, κατάσχεσαν τα οχήματα και των δυο περιστατικών, αλλά και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Φερών, διενεργούν προανάκριση και για τα δυο περιστατικά.