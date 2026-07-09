Εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά- 18χρονος “εγκέφαλος”

Συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της 7ης Ιουλίου 2026, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στην Κόρινθο, τρεις ανήλικοι, αλλά και ένας 18χρονος, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Από τα στοιχεία της προανάκρισης, προέκυψε, ότι οι συλληφθέντες, είχαν οργανωθεί σε ομάδα με αρχηγικό μέλος τον 18χρονο, ο οποίος είχε προμηθευτεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης και κοκαΐνης) και τις παρέδωσε προς φύλαξη σε ανήλικο υποστηρικτικό μέλος, το οποίο είχε υπό τις άμεσες οδηγίες του τους έτερους δυο ανήλικους, με σκοπό την πώλησή τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων,

ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων,

2 ζυγαριές και

το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, στην κατοχή των δυο ανήλικων, βρέθηκαν δυο κινητά τηλέφωνα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Τέλος, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, γονείς των ανωτέρω ανήλικων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.