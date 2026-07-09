Νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς στα Σφακιά
Νεκρός ανασύρθηκε από τις Λιμενικές αρχές ο άτυχος ψαράς που αγνοούνταν απο το μεσημέρι της Tρίτης στο Φραγκοκάστελο Σφακίων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η σορός του 68χρονου εντοπίστηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε jet ski, σε σημείο ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο Ρεθύμνου.
Στο σημείο έσπευσε αμέσως ναυαγοσωστικό σκάφος και η σορός του 68χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων, όπου και αναγνωρίστηκε από την οικογένειά του.
Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος 68χρονος είχε πάει το μεσημέρι της Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Ψαροκάστελλου και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η έρευνα από τις Λιμενικές αρχές.
Η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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