Νεκρός ο αγνοούμενος ψαροντουφεκάς στα Σφακιά

Νεκρός ανασύρθηκε από τις Λιμενικές αρχές ο άτυχος ψαράς που αγνοούνταν απο το μεσημέρι της Tρίτης στο Φραγκοκάστελο Σφακίων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, η σορός του 68χρονου εντοπίστηκε από δύο ιδιώτες που επέβαιναν σε jet ski, σε σημείο ανάμεσα στο Φραγκοκάστελο και το Ροδάκινο Ρεθύμνου.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ναυαγοσωστικό σκάφος και η σορός του 68χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Χώρας Σφακίων, όπου και αναγνωρίστηκε από την οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος 68χρονος είχε πάει το μεσημέρι της Τρίτης για υποβρύχιο ψάρεμα στην περιοχή του Ψαροκάστελλου και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η έρευνα από τις Λιμενικές αρχές.

Η προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Χώρας Σφακίων, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.