(Βίντεο) Αυτοκίνητο τούμπαρε και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στη λεωφόρο Κηφισίας

Αναστάτωση επικράτησε στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το περιστατικό καταγράφεται σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το όχημα να έχει καταλήξει με τις ρόδες στον αέρα, προκαλώντας την κινητοποίηση και την προσοχή των διερχόμενων οδηγών.

Η εικόνα στο σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με την κίνηση να είναι απίστευτα αυξημένη και τα οχήματα να κινούνται με μεγάλες καθυστερήσεις.

Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι οδηγοί που κινούνται στη λεωφόρο Κηφισιάς καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέξουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Βίντεο/NpressMedia