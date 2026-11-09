Pizza Fan: Ξανανοίγουν τα καταστήματα αλλά παραμένουν τα προβλήματα

Ξανανοίγουν την Τετάρτη τα καταστήματα της Pizza Fan μετά την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών.

Ωστόσο, παραμένουν να υπάρχουν προβλήματα, με τους εργαζομένους να εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι, ενώ υπάρχουν και οφειλές.

Δύο καταστηματάρχες μιλούν στην εκπομπή Super Κατερίνα, για την επικείμενη επιστροφή των καταστημάτων αλλά και για το επίμαχο λογισμικό.