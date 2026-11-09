Ψηφιακό Φροντιστήριο: Περισσότερα μαθήματα και 89 εκπαιδευτικοί από 9 Νοεμβρίου

Με περισσότερους εκπαιδευτικούς, διευρυμένο πρόγραμμα και νέες δυνατότητες για τους μαθητές, ενισχύεται από σήμερα, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Συνολικά εντάσσονται εννέα νέοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ανεβάζοντας το δυναμικό στους 89. Παράλληλα, τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα αυξάνονται από 45 σε 50, ενώ οι ώρες ζωντανής διδασκαλίας φτάνουν τις 489 τον μήνα.

Η νέα λειτουργία αφορά το σχολικό έτος 2026-2027 και έρχεται να διευρύνει τις δυνατότητες δωρεάν εκπαιδευτικής υποστήριξης για μαθητές σε όλη τη χώρα.

Ποια μαθήματα προστίθενται στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή.

Στα ΕΠΑΛ προστίθενται τρία μαθήματα:

Ναυσιπλοΐα ΙΙ.

Τεχνολογία Υλικών.

Προγραμματισμός Η/Υ.

Αυξημένη είναι και η κάλυψη στην Ειδική Αγωγή, όπου τα μαθήματα από τέσσερα γίνονται επτά. Στο πρόγραμμα εντάσσονται η Βιολογία και η Υγιεινή, ενισχύοντας τις διαθέσιμες επιλογές για τους μαθητές.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

ΓΕΛ: 13 μαθήματα.

ΕΠΑΛ: 21 μαθήματα, από 19.

Ειδικά μαθήματα: 9.

Ειδική Αγωγή: 7 μαθήματα, από 4.

Συνεχίζεται επίσης η ταυτόχρονη διερμηνεία των ζωντανών μαθημάτων στη νοηματική γλώσσα. Το διαθέσιμο υλικό αναρτάται και με ενσωματωμένους υπότιτλους.

Πόσοι μαθητές χρησιμοποιούν την υπηρεσία

Η απήχηση του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου αποτυπώνεται και στους αριθμούς.

Από περίπου 410.000 συνολικούς χρήστες κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη, η σωρευτική χρήση έφτασε περίπου τους 500.000 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα βρίσκονται περισσότερα από 3.100 βιντεοσκοπημένα μαθήματα. Οι μαθητές μπορούν να τα παρακολουθούν οποιαδήποτε στιγμή, να επαναλαμβάνουν την ύλη και να συμπληρώνουν τα κενά τους εκτός των ωρών ζωντανής διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζωντανά μαθήματα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, αλλά και ασύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό από την Ε΄ Δημοτικού έως και τη Β΄ Λυκείου.

Στα επόμενα σχέδια βρίσκεται και η επέκταση της ζωντανής διδασκαλίας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου.

Στο πρόγραμμα μπαίνουν EduAI και AI Tutor

Το επόμενο βήμα για το Ψηφιακό Φροντιστήριο αφορά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το EduAI σχεδιάζεται ώστε να προσαρμόζει τις ασκήσεις στο επίπεδο κάθε μαθητή. Θα μπορεί να εντοπίζει μαθησιακά κενά, να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να προσαρμόζει τη δυσκολία των ασκήσεων ανάλογα με την πρόοδο.

Παράλληλα, ο AI Tutor, που αποτελεί δωρεά της Microsoft, προορίζεται για τα πέντε ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών των Πανελλαδικών: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα οργανωμένης εξάσκησης, προσομοιώσεων εξετάσεων, αξιολόγησης απαντήσεων και στοχευμένης επανάληψης.

Τα δύο εργαλεία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τους εκπαιδευτικούς. Στον σχεδιασμό προβλέπονται παιδαγωγικές δικλίδες, προστασία προσωπικών δεδομένων και δυνατότητες προσβασιμότητας.

Ζαχαράκη: «Χωρίς κόστος για την οικογένεια»

Στην ενίσχυση του θεσμού αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως σημείωσε, μια μαθήτρια που ζει σε ένα μικρό νησί μπορεί να παρακολουθεί το ίδιο μάθημα, την ίδια ώρα, με έναν μαθητή στο κέντρο της Αθήνας.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η υπηρεσία προσφέρει οργανωμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής, αλλά και στην επικείμενη αξιοποίηση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Με 89 εκπαιδευτικούς, 50 εξεταζόμενα μαθήματα και 489 ώρες ζωντανής διδασκαλίας κάθε μήνα, το Δημόσιο Ψηφιακό Φροντιστήριο περνά στην τρίτη σχολική χρονιά λειτουργίας του με διευρυμένο πρόγραμμα και στόχο να προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οικογένειας.