Καιρός: Σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές και ομίχλες

Με βροχές, αυξημένες νεφώσεις και πρόσκαιρες καταιγίδες στα δυτικά ξεκινά η εβδομάδα.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθούν στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές βροχές αναμένονται σε αρκετές περιοχές, ενώ στο Ιόνιο και γενικότερα στα δυτικά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης σποραδικών καταιγίδων.

Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη Θράκη θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς, στην Κεντρική Μακεδονία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 9 έως 16 και στη Θεσσαλία από 8 έως 15 βαθμούς.

Στα νησιά του Ιονίου το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 19 βαθμούς, στις Κυκλάδες από 13 έως 18, στην Κρήτη από 11 έως 19 και στα Δωδεκάνησα από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν από βόρειοι σε νότιους το απόγευμα.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές κατά διαστήματα, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 12 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες ενδέχεται να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, οι οποίοι μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν αρχικά νότιοι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, που το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρ.