Κορυδαλλός: Έκλεψαν αλυσίδα από 15χρονο με τη χρήση βίας

Δύο νεαροί, ηλικίας 18 και 16 ετών, συνελήφθησαν για ληστεία σε βάρος 15χρονου στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός».

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να άσκησαν σωματική βία στον ανήλικο και να του άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δράστες είναι ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 16χρονος ημεδαπός. Προσέγγισαν τον 15χρονο την ώρα που κινούνταν προς το επίπεδο επικύρωσης των εισιτηρίων στον σταθμό του Μετρό.

Στη συνέχεια, του επιτέθηκαν σωματικά, του αφαίρεσαν την αλυσίδα και απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Πώς εντοπίστηκαν οι δύο νεαροί

Μετά τη ληστεία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό των δύο κατηγορουμένων. Έπειτα από προανακριτική έρευνα και αναζητήσεις, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού κατάφεραν να τους εντοπίσουν.

Οι δύο νεαροί βρέθηκαν το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου. Ο ένας εντοπίστηκε στον σταθμό του Μετρό «Νίκαια» και ο δεύτερος στην ευρύτερη περιοχή.

Ακολούθησε η σύλληψή τους για ληστεία κατά συναυτουργία. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.