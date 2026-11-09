Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό

Με αυξημένη κίνηση ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα στους δρόμους της Αθήνας, με σημαντικές καθυστερήσεις στον Κηφισό, την Κηφισίας και την Αττική Οδό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται από νωρίς το πρωί, ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Συγγρού. Δύσκολη είναι η κατάσταση και σε αρκετούς ακόμη κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Που υπάρχουν προβλήματα στην Αθήνα

Στον Κηφισό, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην άνοδο, από το ύψος της Λένορμαν έως τις Αχαρνές, αλλά και κατά τμήματα στην κάθοδο.

Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, από το Μέγαρο Μουσικής έως την Κηφισιά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Συγγρού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τμήματα. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται ακόμη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, όπου σε συγκεκριμένα σημεία ξεπερνούν τα 30 λεπτά.

Ειδικότερα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών, από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.

Αντίστοιχα, στην Περιφερειακή Υμηττού καταγράφονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών, από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής έως τον κόμβο Κηφισίας.