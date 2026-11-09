Ιωάννινα: Ηλικιωμένος δηλητηριάστηκε από άγρια μανιτάρια

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται ηλικιωμένος, ο οποίος εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης μετά την κατανάλωση άγριων μανιταριών το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο άνδρας είχε συλλέξει ο ίδιος τα μανιτάρια από ορεινή περιοχή, χωρίς να γνωρίζει ότι η κατανάλωσή τους θα του προκαλούσε πρόβλημα.

Λίγη ώρα μετά το γεύμα, ο ηλικιωμένος άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που παρέπεμπαν σε δηλητηρίαση. Η κατάστασή του κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε να χρειαστεί άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ανέλαβαν την αντιμετώπισή του και προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αργά το βράδυ του Σαββάτου χορηγήθηκε στον ασθενή αντίδοτο για τις τοξίνες που είχαν εισέλθει στον οργανισμό του από την κατανάλωση των μανιταριών.

Ο ηλικιωμένος παραμένει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται υπό την παρακολούθηση των γιατρών.