(video) Ο «Σέμπα» ξανακολυμπά στη Νάξο

Έχασε το πτερύγιό του, όχι όμως τη μάχη και επέστρεψε στη θάλασσα

Η νεαρή πράσινη θαλάσσια χελώνα τραυματίστηκε σοβαρά από αλιευτικά εργαλεία και χρειάστηκε εβδομάδες περίθαλψης για να μπορέσει να επιστρέψει στο φυσικό της περιβάλλον.

Μια ακόμη ιστορία διάσωσης με αίσιο τέλος γράφτηκε στη Νάξο, όπου ο «Σέμπα», μια νεαρή πράσινη θαλάσσια χελώνα (Chelonia mydas), επέστρεψε στη θάλασσα μετά από μια δύσκολη περίοδο αποκατάστασης.

Η επανένταξή του πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου και αποτελεί την 41η επιτυχημένη επιστροφή θαλάσσιας χελώνας στο φυσικό της περιβάλλον έπειτα από περίθαλψη.

Από τον τραυματισμό στη διάσωση

Η περιπέτεια του «Σέμπα» ξεκίνησε στις 29 Μαΐου, όταν ο Σύλλογος δέχθηκε κλήση, για μια τραυματισμένη χελώνα στην παραλία της Πλάκας στη Νάξο.

Όταν μεταφέρθηκε στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, οι άνθρωποι που ανέλαβαν τη φροντίδα του διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η χελώνα είχε τραυματιστεί από εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, με αποτέλεσμα να χάσει το μπροστινό αριστερό πτερύγιό της. Παράλληλα, ήταν εξαντλημένη και ιδιαίτερα λιποβαρής.

Με τη συνεργασία του Συλλόγου ΑΡΧΕΛΩΝ ξεκίνησε άμεσα η θεραπεία και η φαρμακευτική αγωγή του. Οι πρώτες ημέρες ήταν κρίσιμες, όμως ο «Σέμπα» σύντομα άρχισε να ανταποκρίνεται, να τρέφεται μόνος του και να ανακτά σταδιακά τις δυνάμεις του.

Η προσαρμογή και η επιστροφή

Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του, μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερη δεξαμενή, όπου παρακολουθούνταν καθημερινά από τους εθελοντές.

Παρά την απώλεια του ενός πτερυγίου, κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, χρησιμοποιώντας το πίσω αριστερό πτερύγιο για να διατηρεί την ισορροπία του και να πραγματοποιεί καταδύσεις.

Στις 10 Ιουλίου, ο «Σέμπα» έκανε το τελευταίο βήμα της διαδρομής του. Μεταφέρθηκε με το σκάφος του Συλλόγου στα ανοιχτά της Νάξου και αφέθηκε ξανά ελεύθερος στη θάλασσα.

Η ιστορία του «Σέμπα» αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της σημασίας της άμεσης διάσωσης και περίθαλψης των θαλάσσιων ζώων. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, η αλιευτική δραστηριότητα παραμένει μία από τις σημαντικότερες απειλές, για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο, καθώς πολλές χιλιάδες ζώα τραυματίζονται κάθε χρόνο από παγίδευση σε αλιευτικά εργαλεία.

Ο «Σέμπα» ήταν από τις τυχερές περιπτώσεις. Παρά το σοβαρό τραύμα του, κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει: στη θάλασσα.