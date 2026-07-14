Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Εύβοιας. Η φωτιά έγινε αντιληπτή από drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς – κατηγορία 3. Λίγο μετά τις 12:00 οπότε και εκδηλώθηκε η φωτιά, εστάλη μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δύμου Κύμης – Αλιβερίου.

Σημειώνεται πως κοντά στην φωτιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.